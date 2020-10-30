Дэвид и Виктория Бекхэм продали тайны личной жизни за 20 миллионов долларов

Дэвид Бэкхем подписал контракт со стриминговым сервисом Netflix. Стоимость договора – 16 миллионов фунтов стерлингов – это больше 20 миллионов долларов.
За внушительный гонорар Дэвид и Виктория Бекхэм обещают рассказать публике ранее неизвестные детали собственной личной жизни. Супруги передадут съемочной группе семейные фото и видеоархивы. Зрители смогут увидеть кадры с торжеств и лучшие моменты спортивной карьеры футболиста.
Особое внимание будет уделено отношениям Дэвида и Виктории. В сериале проиллюстрируют историю любви пары. Фанаты поближе познакомятся с четырьмя детьми четы, друзьями звезд и экс-коллегами Бекхэма. Создатели ленты расскажут также о работе спортсмена в сфере благотворительности.
Оказалось, что родственники футболиста много лет дотошно собирали все публикации о нем в прессе. В архиве семейства есть вырезки из газет 30-летней давности, школьные записи и командные снимки. Все самое интересное авторы проекта планируют использовать.
Отметим, что у Дэвида Бекхэма есть собственная продюсерская компания "99". Организация будет работать над проектом совместно с Netflix. На экраны сериал выйдет не раньше 2022 года. Уже начались поиски главного режиссера.
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