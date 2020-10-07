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Шоу-бизнес

"Больной я на фиг никому не нужен": Сухоруков о дискриминации из-за коронавируса

Виктор Сухоруков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Согласно указа мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудники старше 65 лет с 5 октября должны перейти на удаленную работу. Исключений для представителей отдельных профессий нет. Но удаленный режим работы с игрой на сцене как-то не соотносится. Про это корреспондент "Дни.ру" поговорил с Народным артистом России Виктором Сухоруковы, которому через месяц исполнится 69 лет.
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Руководство Театра им. Моссовета, где служит Сухоруков, пока решает, как поступить со спектаклями, в которых заняты актеры старшего поколения. "Нарушать указ мэра мы не можем и не собираемся, артисты этой возрастной категории на сцену точно не выйдут, – заявил худрук театра Евгений Марчелли "Известиям". – А вот какие действия предпримем – заменим их более молодыми артистами или отменим спектакли, пока думаем".

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 Виктор Иванович Сухоруков

Виктор Иванович Сухоруков актер театра и кино

"За время, которое прошло после снятия ограничений, я уже сыграл в четырех спектаклях, – рассказал Виктор Сухоруков. – И хотя зал согласно всем требованиям Роспотребнадзора был заполнен только на половину, от зрителей шла невероятная энергия. Они так внимали происходящему, так сопереживали, что для актеров это был настоящий праздник".

"8, 9, 10 октября я должен снова выходить на сцену – играть в спектаклях "Римская комедия (Дион), "Р. Р. Р." и "Встречайте, мы уходим". – продолжает Сухоруков. – Пока руководство не говорило мне про отмены, днем был на репетициях, а там будет видно. Знаю одно: выходить на сцену в маске, как сегодня практикуют в других театрах, я точно не стану. Лучше уеду и пережду это опасное время на даче, хотя и говорят, что уже стали блокировать социальные карты пенсионеров".

При этом вне сцены Виктор Иванович строго соблюдает все рекомендации – носит маски и перчатки. "Можно верить или не верить в пандемию, но только я знаю, что больной я на фиг никому не нужен, а поэтому надо поберечься, тем более, это не так трудно. А в перчатках на руках летом или осенью даже есть некий эксцентризм, перформанс! Но меня возмущают молодые люди, которые принципиально не носят маску, мол, их права кто-то ущемляет. Хотя это они ущемляют мои права на безопасность".

Что же касается возможного запрета на выход на сцену для актеров старшего возраста, то Виктор Иванович против подобной дискриминации. "Оставьте за мной право выбора работать или не работать, – просит он. – Для меня очень оскорбительно слышать, что я-де пенсионер, поэтому нахожусь в зоне риска!"

Автор: 7 октября 2020, 09:13
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