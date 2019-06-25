Сильвестр Сталлоне задрал до небес цену на совместное фото
Звезда часто участвует в различных мероприятиях и дает интервью. А вскоре состоится аукцион, где будут выставлены вещи из его фильмов. Организаторы таких акций берут с поклонников космические суммы за снимки со знаменитостью.
Посетителям, которые захотят сфотографироваться с Сильвестром, придется отдать немало зеленых – 849 фунтов стерлингов (более 67 тысяч рублей). Есть и альтернативный вариант. Как сообщает "Вечерняя Москва", тем, у кого нет таких средств, предложат сняться со Сталлоне вместе с другими фанатами за 745 фунтов.
Представители компании-организатора обосновали такую стоимость. По их словам, привезти звезду подобного уровня в Великобританию дорого, а качество стоит денег.
Напомним, что за свою актерскую карьеру Сильвестр Сталлоне снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега". К первым трем он приложил руку в качестве сценариста, режиссера и продюсера.
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