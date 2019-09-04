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"Это сумасшествие": принц Гарри переживает за честь бабушки

Елизавета II. Фото: www.globallookpress.com
Внук королевы Великобритании помог ей избежать конфуза. Принц Гарри был возмущен, что на свадьбе родственника в зале собирались сделать зеркальный пол.
прочитано 416 раз

Бывший королевский эксперт Дункан Ларкомб в своей книге раскрыл ряд интересных моментов из жизни королевской семьи. В частности, он вспомнил один любопытный случай, когда принц Гарри помог своей бабушке избежать неловкой ситуации.

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Ларкомб привел диалог с герцогом Сассекским, который произошел после свадьбы двоюродного брата Гарри Питера Филлипса. "У кого-то возникла блестящая идея сделать зеркальный танцпол на вечеринке, вы представляете, какое это сумасшествие?" – приводит слова принца Гарри The Sun.

Дункан предположил, что королевский наследник переживает, что гости праздника смогут заглянуть под платье его бывшей девушке Челси Дэви. Однако принц Гарри отметил, что он волнуется за свою бабушку.

Судя по всему, именно он отговорил брата делать зеркальный пол в зале. Напомним, старший сын принцессы Анны женился на канадке Отем Келли в мае 2008 года. На церемонии бракосочетания в Виндзоре присутствовало около 400 человек.

Отметим, принц Гарри последние месяцы совмещает королевские обязанности и заботы о ребенке. В мае его жена Меган Маркл родила сына Арчи. Вместе с супругой и первенцем принц Гарри побывал на Ибице, а теперь готовится к поездке с наследником в Африку. 

Автор: 4 сентября 2019, 00:19
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