Две кружки пива днем: Маркл и Гарри потащили ребенка в паб

Пара неожиданно появилась в небольшом пабе в графстве Беркшир. Супруги пришли пообедать в бюджетном заведении The Rose&Crown в городке Уинкфилд.
Почти никто не узнал Меган Маркл и внука Елизаветы II. Они постарались быть незамеченными, устроившись в темном уголке помещения. Лишь один из посетителей паба понял, кто обедает в заведении. Он рассказал журналистам, что герцог и герцогиня Сассекские много болтали и смеялись.
Меган Маркл за обедом держала сына на руках. Арчи не капризничал, ведя себя абсолютно спокойно. "Персонал, конечно, был осведомлен, кто они такие, но обслуживал их как простых посетителей", – цитирует узнавшего пару мужчину The Sun.
Ланч обошелся Меган Маркл с супругом в 15 фунтов стерлингов, при этом Гарри за едой успел выпить две кружки пива. Известно, что принц и его супруга не в первый раз обедают именно в этом пабе.
Напомним, недавно герцог и герцогиня Сассекские съездили в отпуск. Они побывали на Ибице, в Ницце, а компанию им составила новая няня Арчи Харрисона. По слухам, Меган Маркл оказалась крайне требовательной к персоналу королевской семьи, поэтому найти для нее помощницу оказалось сложно.
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