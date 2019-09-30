"Хочу прожить этот день снова": Тодоренко показала свой самый счастливый момент

Знаменитость похвасталась снимками в соцсетях. На одном из них телеведущая идет к алтарю. Закутанную в фату Регину Тодоренко к жениху ведет отец. А на другом кадре новоиспеченный муж звезды – певец Влад Топалов – играет на рояле.
"Как же это было красиво! Сегодня ночью залезла в свадебный фотоальбом и поняла, что хочу прожить этот день снова: чтоб мама подкалывала мне фату, а папа вел к жениху , чтобы гости плясали под "Ах, Одесса, жемчужина у моря", а потом сидя на балкончике нашей виллы Astor, обнявшись с Владом, смотреть на вершину Везувия и загадывать желание" – написала Регина Тодоренко в "Инстаграм".
Напомним, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов расписались в октябре 2018 года. Тогда от пышного праздника влюбленным пришлось отказаться – телеведущая была на сносях. Сын пары Михаил родился 5 декабря.
Свадьбу в итоге сыграли летом 2019 года в Италии. Тодоренко и Топалов организовали праздник в короткие сроки. Для самого важного дня теледива купила три платья. Фотосессию влюбленные устроили на вилле Astor, с которой открывается красивый вид на море и горы.
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