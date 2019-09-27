"Несколько часов плачу": у Тодоренко случилась истерика из-за сына

Тодоренко призналась, что уже несколько часов плачет без остановки. К счастью, причиной внезапного срыва стало не горе. "Увидела по ТВ нашу совместную рекламу, где в главной роли наш сын", – поделилась радостью с подписчиками Регина.
Ведущая пояснила: когда начали показывать трогательный ролик, она мысленно перенеслась в прошлое. Тодоренко вспомнила, как относились к ней в детстве родители.
"Мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе. Получила последнее место на турнире по бальным танцам в шесть лет – молодец, мы тобой гордимся. Первый раз села на корявый шпагат – умница, только вперед", – написала она.
Артистка только теперь начала понимать чувства родителей. Она наконец осознала, какой это труд – воспитание малыша.
"Все, что я сейчас имею, – это ваш бесценный исполинский вклад в наше семейное настоящее и будущее!" – обратилась к родителям Тодоренко.
Ролик восхитил подписчиков телеведущей. "Какой милый мальчик. Мне кажется, он на папу больше похож", – заявил один из комментаторов. "Пускай малыш будет счастливым человеком!" – пожелал другой.
Напомним, что Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова 25 октябре 2018 года. Спустя несколько месяцев у них родился сын Михаил.
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