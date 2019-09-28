"На всю страну целуешь мужские гениталии": Тодоренко прилюдно прошлась по Успенской

Накануне в официальном аккаунте артистки появилась видеозапись, сделанная во время концерта в Соединенных Штатах. В ролике поклонники встречают Любовь Успенскую громкими аплодисментами.
Артистка поблагодарила зрителей за такую поддержку. "Лос-Анджелес, Торонто, Сан-Франциско, спасибо вам за такой теплый прием. Полные залы людей, улыбок, аплодисментов и позитива", – написала знаменитость.
Среди восторженных комментариев к посту был один негативный. Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что певице нужно "перестать выеживаться" и помнить о том, откуда она родом.
"Ты родом из задрипанного барака в вонючем российском городишке. Ты на всю страну целуешь мужские гениталии. Лучше молчи, умнее выглядишь. Обнимаю", – написала звезда программы "Орел и решка".
Выяснилось, что телеведущая приняла участие в шоу "КомментАут". Одним из заданий передачи стало написание оскорбительного отзыва под постом певицы. Позднее знаменитость публично принесла извинения Любови Успенской.
Один из пользователей признался, что был разочарован поступком Регины Тодоренко. "Совсем неожиданно. Вы такая замечательная, можно слать куда подальше такие шоу. Звучит очень оскорбительно... Куда катится мир", – поделился мыслями комментатор.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Русская и африканец
Девчонки, помогите придумать!
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Люблю шашлыки.