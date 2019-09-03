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Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл публично раскритиковал их с принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Томас Маркл оскорбил дочь и принца Гарри. Он заявил, что Меган Маркл с мужем не те, кем кажутся в глазах общественности.
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Поводом для очередных нападок Томаса Маркла стал скандал с перелетами герцога и герцогини Сассекских на частном самолете. Сначала публика осудила монарших особ за то, что, борясь за защиту окружающей среды, они пользуются элитным воздушным транспортом, загрязняющим воздух. Теперь же добить Меган Маркл с мужем решил ее родитель.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Томас заявил, что его дочь и зять сами виноваты в разгоревшемся скандале. При этом он ехидно отметил, что принц Гарри, который летает частными самолетами, мог бы навестить и отца своей жены.

"Все говорят, какие они чудесные и щедрые, но они ни капли не щедрые по отношению к своей семье. Это лицемерие", – цитирует отца Меган Маркл Daily Mail. Также он пожаловался, что устал от "вранья и попыток очернить и вычеркнуть его из жизни".

Примечательно, что сама Меган Маркл всеми силами пытается замять случившееся. Для этого она даже позвала на помощь пиарщиков из Голливуда. Обелять репутацию герцогини Сассекской будет команда, которая ранее пыталась спасти обвиненного в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Как писали "Дни.ру", в июле этого года сводный брат герцогини Сассекской – Томас Маркл-младший обратился к британской королеве. Родственник знаменитости попросил Елизавету II вмешаться и примирить Меган Маркл с отцом.

Автор: 3 сентября 2019, 19:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Издержки воспитания ,и пусть папашка сгинет!Не лезит к дочери.
1

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