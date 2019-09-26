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В Сети появилось постельное видео Регины Тодоренко и Влада Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Ведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новое видео с участием своего мужа – певца Влада Топалова. Пост обескуражил пользователей Сети.
прочитано 227 раз

Ролик начинается с того, что муж и жена в порыве страсти кувыркаются под одеялом. Дело должно придти к логическому финалу, но тут неожиданно просыпается их сын – Майкл и начинает громко плакать. Естественно, Регина подорвалась и побежала успокаивать малыша.

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Вернувшись, она ложится обратно в постель к Владу. Тот, в свою очередь, привязывает ее платком к спинке кровати. Но тут ситуация повторяется. На этот раз к кричащему ребенку стремительно бежит глава семейства.

"Все, как у всех! У вас ведь тоже так бывало?", – подписала пост телеведущая.

Фолловеры тут же откликнулись на вопрос Регины. Многие признались, что тоже сталкивались с подобным. "Стандартно", "Как это знакомо!", "Вот уж шесть лет так!", "Вот прям так и бывает!", – отвечали подписчики.

"Как же жизненно!", – с горечью отметила поклонница.

Кроме того, фанаты оценили само видео. Они похвалили супругов за такую оригинальную подачу обыденных вещей. "Ого-го, как откровенно и сексуально!", "Вы супер!", "Смело!", – писали восторженные обожатели.

26 сентября 2019, 21:54
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