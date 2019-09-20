"Избавиться от ребенка": Тодоренко шокировали дикими откровениями

Лилия Абрамова мать двоих прекрасных сыновей. Старшему наследнику знаменитости Алану 24 года, а младшему Натану семь лет.
Абрамова стала матерью во второй раз в 42 года. Блогер не прибегала к ЭКО или каким-либо другим ухищрениям, все получилось естественно. Более того, Лилия сообщила Регине, что не планировала этого малыша.
"Я вообще не хотела. Ругалась с мужем. Умолял он меня. Знаешь, я так подумала: "Блин, это, наверное, в последний раз", – рассказала Лилия Абрамова.
Окончательное решение оставить ребенка Абрамова приняла в кабинете гинеколога. На УЗИ блогер услышала сердцебиение плода. Как вспоминает Лилия, после этого она долго рыдала, и это не были слезы счастья.
"Я ведь шла с целью, чтобы избавиться от ребенка. Можно так говорить? Ну, правда. Думаю: "Ну куда? Блин, 42 года". Думаю: "Вот ему будет 18 – это мне сколько будет?" – шокировала дикими откровениями Регину Тодоренко звезда интернета.
По словам Лилии, тогда она хотела пожить для себя. Ее старший сын был уже взрослым и в материнской заботе не нуждался. Между тем звезда отметила, что с появлением второго ребенка ее жизнь, как ей кажется, только началась. Воспитывать младшего наследника Абрамовой помогает мама.
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