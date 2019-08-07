Кудрявцева не плакала на похоронах отца

Лера Кудрявцева потрясена скоропостижной смертью близкого человека. Популярная телеведущая обнародовала откровенный пост.

Смерть Аллы Вербер, фешен-директора ЦУМа и подруги отечественных знаменитостей, стала шоком для многих. В том числе для Леры Кудрявцевой, до недавнего времени отдыхавшей во Франции. Популярная телеведущая прокомментировала жуткую новость в Instagram.

"Я не знаю как относится к смерти. У меня странное восприятие этого слова. Я замыкаюсь и молчу. И нет слов, ну вот реально просто не умею подбирать слова именно когда уходят близкие и знакомые (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Лера Кудрявцева.

Популярная телеведущая вспомнила, как потеряла отца. "Когда умер мой папа я не плакала, а просто молча стояла и смотрела как его хоронят. Меня прорвало месяца через три. Теперь при одном слове об отце у меня истерика. Это наверное защитная реакция организма, чтоб не спятить", – рассказала телеведущая.

Она отметила, что впадает в ступор, когда умирает кто-то из знакомых. "Я молчу уже часа два. Думаю о смерти. Эзотерики говорят, что смерть – красивая, страшная – болезнь. Не знаю. Мы боимся этого слова и этого факта, потому что не знаем что после. Страшнее людям, которые теряют. Все умрем рано или поздно. Каждому свой срок", – философски заключила Лера Кудрявцева.

Шокированная телеведущая обратилась к многочисленным подписчикам с призывом: "Любите жизнь сейчас, вот прям сейчас начните. Поцелуйте родителей, детей, супругов. Скажите доброе слово вот прям сейчас".