Почерневший Петросян: Спать не дает мне всю ночь

Евгений Петросян уехал в Крым. Популярный артист не только дает концерты, но и находит время развлечься.

"В это время года я гастролирую в Крыму каждое лето. Получается 56 лет! Впервые не ощущаю здесь жары, а сегодня дикий ураган! 💨 То дождь, то солнце! Что-то в природе происходит! Но настроение отличное!" – объявил Евгений Петросян на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

А еще артист опубликовал снимок, на котором запечатлен с косметической маской на лице, интересно, что черного цвета. Юморист состроил забавную рожицу. "Голова моя машет ушами, Как крыльями птица. Ей на шее ноги Маячить больше невмочь. Черный человек, Черный, черный, Черный человек На кровать ко мне садится, Черный человек Спать не дает мне всю ночь", – написал Евгений Петросян.

Многочисленные подписчики с юмором восприняли фотографию артиста. А некоторые даже с иронией поинтересовались, кто не дает ему спать всю ночь. К слову, ранее Евгению Петросяну пришлись по вкусу популярные с Сети стишки-"пирожки". Артист так впечатлился, что опубликовал несколько четверостиший, построенных на игре слов. В одном из них высмеивалось половое бессилие у мужчин в возрасте.

"Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог, /То вспомнил чудное мгновенье, / Когда он мог еще пока", – написал Евгений Петросян.

