Меган в бешенстве: принц Гарри рвется к экс-возлюбленной

До встречи с будущей женой внук британской королевы крутил роман с красоткой блондинкой, актрисой и танцовщицей Крессидой Бонас. Эти отношения нельзя было назвать идеальными: влюбленные сходились, расходились, и в итоге окончательно расстались.
Принц Гарри умудрился сохранить с Крессидой Бонас дружеские отношения. Более того, танцовщица была среди гостей на церемонии венчания августейшего отпрыска и Меган Маркл.
Этим летом Крессида тоже обрела вторую половинку. Не так давно она сообщила, что помолвлена. Ее избранником стал геодезист и агент по недвижимости Гарри Уэнтворт-Стэнли.
По данным британских СМИ, принц собирается посетить свадьбу экс-зазнобы. Гарри еще не получил конверт с приглашением, однако уже значится в списке гостей. Примечательно, что Бонас пригласила не только бывшего, но и его супругу Меган Маркл.
"Да, Гарри обязательно пойдет на свадьбу. Он остался в отличных отношениях с Крессидой, которая никогда не говорила публично ни слова об их романе. Приглашения еще не пришли, но мне сказали, что Гарри и Меган в списке приглашенных", – отметил эксперт по королевским делам Адам Хелликер.
Более того, стало известно, что внук королевы не только является тезкой жениха, но и дружит с его мамой, маркизой Милфорд Хэйвен. Принц Гарри желанный гость в доме Уэнтворта-Стэнли, сообщает ANI-News.
Между тем ходят слухи, что Меган Маркл не по душе тесное общение мужа с экс-пассией. Якобы супруга принца отказалась идти на торжество. Она в бешенстве из-за того, что избранник так рвется на праздник к бывшей возлюбленной. К слову, венчание Крессиды и Гарри состоится не ранее следующего года, поэтому у Меган есть время передумать.
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