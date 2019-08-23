Зачатие по протоколу: вскрылись постельные тайны Маркл и Миддлтон

Букмекеры поспешили с прогнозами о том, что в семьях обеих герцогинь в 2020 году может быть пополнение. Кэти Николл объяснила, почему надежды британцев вряд ли оправдаются.
По ее словам, все упирается в протокол, где четко прописан порядок анонсирования важных событий в семье монарха. По строгим правилам, одно событие не должно отодвигать в тень другое. При этом соблюдается порядок старшинства.
Поэтому если Кейт Миддлтон и Меган Маркл решат рожать, то герцогиню Сассекскую, вероятнее всего, попросят подождать с зачатием наследника, передает Express.co.uk. Вряд ли герцогини с их мужьями решатся нарушить протокол.
Например, сестре королевы Великобритании Елизаветы II, принцессе Маргарет, сестре королевы, которая хотела объявить о своей помолвке, пришлось дожидаться рождения принца Чарльза. Хотя помня то, как Меган Маркл на свадьбе принцессы Евгении объявила о своей беременности, супруга принца Гарри вполне может пойти наперекор принятым нормам.
Отметим, герцог и герцогиня Сассекские регулярно вызывают недовольство королевского двора и части британцев своим поведением. Как писали "Дни.ру", ранее выходка Меган Маркл и принца Гарри спровоцировала скандал. Напомним, пару раскритиковали за полет на частном бизнес-джете. Подданные Ее Величества возмутились дороговизной поездки, тому же, по словам экологов, этот вид транспорта выбрасывает в воздух больше углекислого газа, чем пассажирские самолеты
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