Поездка раздавленной горем Елизаветы II обернулась кошмаром

В начале августа того же года мир потрясала весть о смерти принцессы Дианы. Спустя два месяца после трагедии, несмотря на негласный буквально окутавший Британию траур, Елизавета II уехала в королевское турне.
Во время визита в Пакистан Ее Величество выступила с речью, которая стала причиной дипломатического скандала. Тогда отношения между Исламабадом, Нью-Дели и Лондоном накалились до предела.
"Это была первая поездка королевы за границу после смерти Дианы, принцессы Уэльской, которая была чем-то вроде местного героя в Пакистане после ее посещения детской больницы незадолго до ее смерти", – написал историк Роберт Хардман в своей книге "Королева Мира".
На государственном банкете Елизавета II выступила с речью. Она отдала дань уважения погибшей Диане и поблагодарила Пакистан, который, по ее словам, разделил "скорбь по поводу ранней и трагической гибели принцессы". После этого королева призвала Пакистан и Индию покончить с конфликтом, который разгорелся из-за спорных территорий Кашмира.
Неосторожное высказывание августейшей особы холодно встретили в Нью-Дели. Королеву обвинили в попытке вмешаться во внутренние дела государства. Разразился международный скандал.
"Когда пакистанские новостные репортажи объявили о новом прорыве в будущем Кашмира, индийское правительство было потрясено", – отмечает Хардман.
Британский дворец во главе с королевой, и без того раздавленный гибелью принцессы Дианы, лихорадило. Никто не знал, как выпутаться из щекотливой ситуации. Местные СМИ в то время назвали тур Елизаветы II настоящей кошмаром, так как на его урегулирование ушло много времени, сообщает The Daily Express.
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