Семье Миддлтон пришлось отдуваться из-за скандальной выходки Маркл

Сегодня, 22 августа, пассажиров бюджетного рейса в Шотландию шокировало появление на борту августейшего семейства. Кейт, Уильям, их дети – Джордж, Шарлотта и Луи, мама герцогини – Кэрол Миддлтон и няня малышей спокойно заняли свои места и в 8:45 утра вылетели из международного аэропорта Норвич в Абердин. Примечательно, что поездка герцогов Кембриджских в один конец обошлась в сущие копейки – всего 73 фунта на человека (примерно шесть тысяч рублей).
"Они сидели впереди меня. Я летаю этим маршрутом все время. Никто не знал, что летит вместе с членами королевской семьи. Позже я понял, что мать Кейт сидит через несколько рядов от меня", – цитирует Daily Mail обескураженного пассажира рейса.
После в Сети появились фото, сделанные очевидцами. В кадре Принц Уильям, нагруженный сумками, идет по территории аэропорта. За ним бегут дети – принц Джордж с рюкзаком и принцесса Шарлотта с сумочкой. Позади шагает Кейт Миддлтон с принцем Луи на руках в сопровождении няни. Августейшее семейство ожидал автомобиль, на котором они доехали в замок Балморал.
Скорее всего, Кейт, Уильяму и их отпрыскам пришлось отдуваться за родственников – принца Гарри и Меган Маркл. Герцоги Кембриджские намеренно выбрали бюджетный рейс, чтобы переключить внимание британцев, которые в последнее время недовольны поведением членов монаршей семьи.
Напомним, выходка Меган Маркл и принца Гарри спровоцировала скандал. Герцогов Сассекских раскритиковали за полет на частном бизнес-джете. Британцы возмутились дороговизной поездки, тому же, по словам экологов, этот вид транспорта выбрасывает в воздух больше углекислого газа, чем пассажирские самолеты. За Меган Маркл и принца Гарри заступился музыкант Элтон Джон. Он заявил заверил, что лично оплатил самолет и сделал пожертвование в фонд защиты окружающей среды.
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