Семье Миддлтон пришлось отдуваться из-за скандальной выходки Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям в сопровождении детей и нянь были вынуждены лететь обычным пассажирским рейсом. Герцоги Кембриджские пытаются нивелировать скандал, который разгорелся из-за принца Гарри и Меган Маркл.

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