"Вечно беременную" Миддлтон выставили в дурном свете

Супруга принца Уильяма – Кейт, по словам Миро, это классический пример хорошей девочки. Миддлтон плывет по течению: делает только то, что ей говорят. Супруга принца Гаррри – Меган – наоборот, прогибает людей и обстоятельства под себя. Ее Лена охарактеризовала как "классическую стерву".
"Новое доказательство тому – заявление принца Гарри о том, что у них с Меган будет – максимум! – Двое детей, что в переводе означает: Меган Маркл рожать больше не будет. Не хочет, а, значит, и не будет, и никакой многовековой инкубаторский протокол английской монархии ей – не указ", – рассудила блогер в своем ЖЖ.
Принц Гарри, говорит Лена, жену от "радостей" материнства уже отмазал. Заявил в интервью, что планета и так перенаселена, а экологический кризис только набирает обороты.
"Еще и вечно беременную Кейт дурой походя выставила. Посмотрела Меган на эту замученную женщину, которой даже ботокс вколоть не разрешают (запрещено протоколом), зафигарила в свои щечки филлеры, подняла бровки инъекциями и поставила мужу условие: "Не буду больше рожать!" – добавила обозревательница.
Боле того, до этого Меган Маркл построила всю королевскую прислугу и навязала соседям правила общения с ней. Мол, собак моих не гладить, меня и мужа не фотографировать и держаться на расстоянии.
"Пока курица Кейт вымученно улыбается и машет, попутно мучаясь токсикозом, Меган живет так, как ей нравится. Женщины, которые прогибают обстоятельства под себя, симпатизируют жене принца Гарри, а податливая Кейт их раздражает. Те же, кто сами прогибаются, очень не любят таких выскочек, как Меган, и хорошо понимают Кейт", – резюмировала Лена Миро, добавив, что Маркл и Миддлтон друг друга стоят.
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