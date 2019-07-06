Чехова жестоко поглумилась над внешностью Собчак
Несколько дней назад артистка отправилась в Южную Корею. В Сеуле она посетила местные музеи, магазины и рестораны, а также побывала в буддийском храме. Звезда не забыла заглянуть и в косметологический центр.
В личном микроблоге Анфиса Чехова рассказала, что корейские врачи предложили ей пройти процедуру расщепления жировых отложений при помощи специального аппарата. "Доктор сделал диагностику моего тела и назвал меня жирной!.. Здесь, в Корее, все такие худые", – сообщила звезда.
Во время ожидания своей очереди к медику актриса внимательно изучила буклеты с перечнем услуг. В одном из них телеведущая прочитала о том, что в корейской клинике могут изменить форму подбородка.
По мнению Анфисы Чеховой, подобной процедурой могла бы воспользоваться ее коллега. "Я нашла процедуру для Ксении Собчак. Смотрите! Взяли и передвинули девушке челюсть, и она стала вот такой. Как красиво", – цитирует звезду Teleprogramma.pro. Журналистка пока никак не ответила телеведущей.
Яркие подробности случившегося
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