"Жирная": Чехову срочно отправили худеть
Новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram. В азиатской стране знаменитость уже пробыла три дня и успела многое увидеть. Анфиса Чехова делится своими впечатлениями с подписчиками, публикуя видео в Stories.
Помимо прочего, ведущая посетила местную клинику, где врачи провели диагностику состояния ее тела. Вердикт, вынесенный местным специалистом, оказался тревожным: кореянка заключила, что у Анфисы Чеховой ожирение.
"Доктор сделала диагностику моего тела и сказала, что я жирная, что мне нужно худеть. У меня лишние проценты жира", – рассказала поклонникам артистка. При этом она подчеркнула, что пыталась объяснить доктору, что у нее основной процент жира сконцентрирован в груди и занимает "большую часть организма".
Чуть позже Анфиса Чехова призналась, что решила попробовать процедуру по борьбе с лишним весом, при которой "лазером разбивают те участки тела, где жир не устраивает". Также телеведущая отметила, что врач явно исходила "из каких-то корейских представлений о красоте", ведь в этой стране, в основном, все худые.
Как писали "Дни.ру", ранее Анфиса Чехова поделилась с фолловерами снимками из Арабских Эмиратов. Помимо красивых фото она выложила длинный пост о том, как она всю свою жизнь любила комфорт, хоть выросла и в простой семье.
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