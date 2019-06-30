Неожиданные подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
Тодоренко и Топалов зарегистрировали брак в октябре прошлого года. Однако пышную свадьбу звезды решили отложить, так как в то время телеведущая была на 7 месяце беременности. И вот теперь они прибыли в Италию, где пройдет долгожданное торжество.
О месте и времени свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова сообщила сестра певца Алина, которая занимается организацией торжества. Ранее телеведущая писала в своем Instagram о том, как выбирала с подругами свадебное платье – и даже пообещала явиться на церемонию без нижнего белья. А на последней примерке, по признанию Тодоренко, она расплакалась.
Занятая подготовкой свадьбы Тодоренко и Топалова Алина, сестра артиста – как, впрочем, и вся его семья – очень тепло относятся к бывшей ведущей "Орла и решки". Недавно Алина Топалова, поздравляя Регину с днем рождения, призналась, что родные Влада "долго ее ждали". По ее словам, Тодоренко изменила Топалова – его близкие никогда не думали, что он может так тепло относиться к женщине, напоминает "Вокруг.ТВ".
Несмотря на подготовку к свадьбе с Топаловым, Тодоренко не оставляет работу – и продолжает провоцировать поклонников откровенными фотосессиями.Последние снимки и видео в Instagram пополнили коллекцию соблазнительных фото ведущей.Тодоренко предстала в черном лакированном купальнике, небрежно наброшенной на плечи куртке и широком черном ошейнике.
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