Неожиданные подробности свадьбы Тодоренко и Топалова

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова пройдет в Италии. Телеведущая и певец уже готовятся к церемонии, которая состоится 1 июля.

Тодоренко и Топалов зарегистрировали брак в октябре прошлого года. Однако пышную свадьбу звезды решили отложить, так как в то время телеведущая была на 7 месяце беременности. И вот теперь они прибыли в Италию, где пройдет долгожданное торжество.

О месте и времени свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова сообщила сестра певца Алина, которая занимается организацией торжества. Ранее телеведущая писала в своем Instagram о том, как выбирала с подругами свадебное платье – и даже пообещала явиться на церемонию без нижнего белья. А на последней примерке, по признанию Тодоренко, она расплакалась.

Занятая подготовкой свадьбы Тодоренко и Топалова Алина, сестра артиста – как, впрочем, и вся его семья – очень тепло относятся к бывшей ведущей "Орла и решки". Недавно Алина Топалова, поздравляя Регину с днем рождения, призналась, что родные Влада "долго ее ждали". По ее словам, Тодоренко изменила Топалова – его близкие никогда не думали, что он может так тепло относиться к женщине, напоминает "Вокруг.ТВ".

Несмотря на подготовку к свадьбе с Топаловым, Тодоренко не оставляет работу – и продолжает провоцировать поклонников откровенными фотосессиями.Последние снимки и видео в Instagram пополнили коллекцию соблазнительных фото ведущей.Тодоренко предстала в черном лакированном купальнике, небрежно наброшенной на плечи куртке и широком черном ошейнике.





