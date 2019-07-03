"Летальный исход": на умирающей Хлебниковой поставили крест
Марина Хлебникова напугала народ своим болезненным видом, появившись недавно на шоу Андрея Малахова. Многие решили, что у исхудавшей певицы проблемы с алкоголем – однако сама артистка это отрицает. И все же эксперты склоняются к тому, что причина плохого состояния Марины – зависимость.
"Прогноз карт Таро показал следующее: на данный период времени Марина действительно находится в тяжелом психологическом кризисе. Ее сознание "затуманено" – а такое бывает лишь при алкогольной или наркотической зависимости. Также стоит отметить, что ее будто преследуют панические атаки, состояние приближенное к этому", – прокомментировала болезненный вид артистки "Дням.Ру" таролог и нумеролог Натали Мак.
Эксперт считает, что все решится в ближайшие полгода. "Сердечно-сосудистая система сильно пострадает или ослабнет, состояние будет колебаться. Если не будет предпринято серьезных действий по "вытаскиванию" Марины из этого состояния – с вероятностью 80% Хлебникову может ожидать летальный исход. Ближайшие пол года – решающие для ее состояния и того, что она с собой делает", – уверена Мак.
Напомним – после появления Марины Хлебниковой на телеэкране некоторые представители шоу-бизнеса резко высказывались об алкогольной зависимости певицы. Другие же призывали не критиковать артистку, а помочь ей избавиться от пагубного пристрастия.
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