Затравленная Меган Маркл нашла защиту

Одна из настоящих и проверенных подруг супруги принца Гарри – стилист Джессика Малруни. Она разместила в Instagram пост, который, по мнению многих, написан в защиту Меган Маркл.
"Посвящается всем, кого травят в Сети. Помните, что в мире много несчастных людей и, к сожалению, никто не лишит их права выказываться на публичных площадках. Не позволяйте никому сбить вас с толку. Всегда будьте выше этого", – высказалась Малруни.
По ее словам, Instagram прекрасно подходит для бизнес-вопросов, но эта соцсеть может быть крайне токсичной.
"Всегда оставайтесь порядочными людьми!" – подчеркнула стилист.
Поклонники считают, что Джессика завуалированно поддержала подругу, которая в последнее время все чаще сталкивается с критикой в свой адрес. "Надеюсь, ты часто напоминаешь Меган об этом!" – отметил подписчик.
Меган Маркл и Джессика Малруни познакомились до работы в сериале "Форс-мажоры". Стилист продумала свадебный наряд герцогини Сассекской.
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