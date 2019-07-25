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Затравленная Меган Маркл нашла защиту

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Меган Маркл оказалась в эпицентре страстей. Ее осуждают за попытки изоляции от общества и желание скрыть личную жизнь от посторонних глаз.
прочитано 629 раз

Одна из настоящих и проверенных подруг супруги принца Гарри – стилист Джессика Малруни. Она разместила в Instagram пост, который, по мнению многих, написан в защиту Меган Маркл.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

"Посвящается всем, кого травят в Сети. Помните, что в мире много несчастных людей и, к сожалению, никто не лишит их права выказываться на публичных площадках. Не позволяйте никому сбить вас с толку. Всегда будьте выше этого", – высказалась Малруни. 

По ее словам, Instagram прекрасно подходит для бизнес-вопросов, но эта соцсеть может быть крайне токсичной.

"Всегда оставайтесь порядочными людьми!" – подчеркнула стилист.

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Публикация от Jess Mulroney (@jessicamulroney)

Поклонники считают, что Джессика завуалированно поддержала подругу, которая в последнее время все чаще сталкивается с критикой в свой адрес. "Надеюсь, ты часто напоминаешь Меган об этом!" – отметил подписчик.

Меган Маркл и Джессика Малруни познакомились до работы в сериале "Форс-мажоры". Стилист продумала свадебный наряд герцогини Сассекской.

Автор: 25 июля 2019, 10:48
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