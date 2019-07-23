Лишившийся важной вещи Топалов обратился к похитителям

Stories своего Instagram артист адресовал вору, который похитил его смартфон. Влад Тапалов предложил сделку: за возвращение гаджета он обещал вознаграждение.
По словам Топалова, телефон очень важен для его 7-месячного сына. Якобы малыш любит играть с устройством.
"У меня вчера украли телефон. Я был бы признателен, если бы вы его вернули, он находится где-то в Мытищах. Я готов заплатить вам. Это красный Айфон 7. Мой сын очень любит в него играть. Он мне нужен", - написал Влад.
Топалов понял, что его смартфон украли, когда отследил местоположение устройства. Оказалось, телефон увезли в Мытищи. Сам артист в день исчезновения телефона там не был.
Отметим, что с Владом Топаловым часто случаются казусы. Например, недавно, накануне своей свадьбы, артист остался без вещей. В аэропорту потеряли чемодан звезды. В отчаянии жених обратился к подписчикам – он просил одолжить ему наряд. К счастью, багаж звезды удалось отыскать.
Однако на этом приключения Влада Топалова не закончились. Во время медового месяца в Греции, куда артист отправился с женой – телеведущей Региной Тодоренко – и сыном Мишей, ему вновь пришлось прибегнуть к помощи пользователей Сети. Звезда умоляла интернет-обывателей, отправляющихся на курорт, привезти малышу детское питание.
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