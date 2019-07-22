Разбазарившая деньги британцев Маркл плюнула им в душу

Меган Маркл и принц Гарри популярны не только в Великобритании, но и в США и многих других странах. Но у этой популярности есть обратная сторона – пару не только хвалят, но и активно критикуют.
Герцог и герцогиня Сассекские сами подливают масла в огонь. Они очень скрытные, что сильно раздражает британцев – Меган Маркл и принцу Гарри постоянно напоминают, что их жизнь финансируется налогоплательщиками. При этом пара стремится максимально отгородиться от внимания общественности и не сумела выстроить отношения с прессой. Взять хотя бы историю с тайными крестинами.
"Это началось с рождения Арчи, потом повторилось с его крестинами. Их решение сохранить все в тайне вызвало возмущение, ведь для этого не было ни одной причины", – заявил королевский эксперт Ричард Фицвильямс.
Меган Маркл и принц Гарри крестили сына Арчи за закрытыми дверями в присутствии немногочисленных гостей. Позже герцогиня Сассекская отметилась странным поведением на Уимблдонском теннисном турнире, за что ее назвали в прессе "Принцессой Приватность".
Что касается герцога Сассекского, то, по словам эксперта, его сложное отношение к прессе можно объяснить трагической гибелью его матери, принцессы Дианы, которую до самой смерти преследовали папарацци. Несмотря на это, Меган Маркл и принц Гарри могут многое дать обществу и будут феноменально успешными, как только пересмотрят свое отношение к СМИ, цитирует эксперта Daily Express.
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