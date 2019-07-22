Внезапное приглашение выбило Меган Маркл из колеи

На горизонте замаячила бывшая девушка Принца Гарри Элли Голдинг. Певица пригласила экс-бойфренда и его семью на свою свадьбу, запланированную на конец августа. Ее избранником стал арт-дилер Каспар Джоплинг.
Как сообщает газета "7Дней", на церемонию в родовое поместье семейства Говардов были приглашены и другие члены королевской семьи, с которым Элли близко знакома. Примут ли они приглашение пока не известно.
Пока остается тайной, какое решение пример Маркл. С одной стороны, все свое время она старается проводить с сыном, и ей вряд ли захочется променять его на сомнительное торжество. С другой, все-таки Элли является бывшей избранницей супруга Меган, и, как любая другая жена, она, вероятно, будет ревновать мужа.
Напомним, недавно герцог Сассекский уже веселился на свадьбе без Маркл. Речь идет о бракосочетании Леди Виндзор и финансиста Томаса Кингстона, прошедшем в Британии в мае этого года.
Отметим, Гарри и Элли встречались на протяжении двух с половиной лет. Познакомились принц и певица на свадьбе Уильяма и Кейт: Голдинг выступала на торжестве, а потом и еще на нескольких королевских мероприятиях.
Популярные темы форума
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Сын мой все равно женился на старухе
Бога нет , а Гундяев есть
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Любовь война
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Главное деньги, все можно купить
Великая сила Любовь!
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Обманываю его
У бога есть враги?
Ненавижу подругу
Как найти правильного спутника жизни?
Послеродовая депрессия
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Хочу завести лысого кота
Голая Наташа Королева
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу