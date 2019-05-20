Украинка Повалий обратилась к землякам после инаугурации Зеленского
"Дорогие мои земляки! – обратилась певица к украинцам. – Сегодня – счастливый день для нашей страны! Человек, который всегда и при любых обстоятельствах оставался верен своим друзьям, близким и родным людям, Владимир Зеленский, станет достойным Президентом нашей горячо любимой страны! Верим, надеемся на перемены!"
Это послание певицы в Instagram оценили многие ее знаменитые соотечественники. Лолита Милявская, например, поставила под постом лайк.
Таисия Повалий всегда гордилась своей страной, культурой, историей, языком. Накануне президентских выборов в интервью "Дни.ру" звезда призналась: "У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.), поэтому для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет".
С Владимиром Зеленским любимая миллионами артистка знакома лично, они много раз пересекались на концертах и съемочных площадках. "Надеюсь, президент, которого выбрала страна, будет заботиться о стариках, детях, развивать науку и культуру. У нас замечательный трудолюбивый народ и он достоин жить хорошо! – заверила исполнительница. – Но главное – я хочу, очень хочу, чтобы новый президент сделал все для скорейшего окончания войны на юго-востоке Украины".
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