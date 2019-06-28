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Шоу-бизнес

Знаменитый певец проговорился о тайной связи с Маркл

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Выяснилось, что герцогиня Сассекская в свое время активно заигрывала с финалистом ТВ-шоу X-Factor Мэттом Кардлом. Меган Маркл переписывалась с исполнителем незадолго до знакомства с принцем Гарри.
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Стало известно, что в 2015 году Мэтт подписался на профиль Меган Маркл в социальных сетях. Мужчина был восхищен ее ролью в "Форс-мажорах" и стал настоящим фанатом актрисы.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Певец очень удивился, Меган Маркл сразу же ответила взаимностью. Она подписалась на Кардла в ответ и написала, что болела за него на шоу X-Factor и очень рада познакомиться. Парочка начала переписываться, и будущая герцогиня Сассекская активно заигрывала с певцом.

После недолгой переписки Меган Маркл заявила, что хватит тянуть время, и предложила личную встречу, передает The Sun. Однако в это время Мэтт уже встретил свою девушку и будущую жену Эмбер Хернаман и оставил без внимания последнее сообщение от Меган Маркл.

На недавно вышедшем в эфир шоу Лоррейн Келли певец не стал отпираться от данной информации. При этом он заметил, что ему с самого начала было ясно, что у них с Меган Маркл ничего не выйдет. "Это длилось очень недолго и из этого ничего не получилось", – заявил Кардл.

Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.

Автор: Валерия Нарская28 июня 2019, 15:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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