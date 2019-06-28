Знаменитый певец проговорился о тайной связи с Маркл
Стало известно, что в 2015 году Мэтт подписался на профиль Меган Маркл в социальных сетях. Мужчина был восхищен ее ролью в "Форс-мажорах" и стал настоящим фанатом актрисы.
Певец очень удивился, Меган Маркл сразу же ответила взаимностью. Она подписалась на Кардла в ответ и написала, что болела за него на шоу X-Factor и очень рада познакомиться. Парочка начала переписываться, и будущая герцогиня Сассекская активно заигрывала с певцом.
После недолгой переписки Меган Маркл заявила, что хватит тянуть время, и предложила личную встречу, передает The Sun. Однако в это время Мэтт уже встретил свою девушку и будущую жену Эмбер Хернаман и оставил без внимания последнее сообщение от Меган Маркл.
На недавно вышедшем в эфир шоу Лоррейн Келли певец не стал отпираться от данной информации. При этом он заметил, что ему с самого начала было ясно, что у них с Меган Маркл ничего не выйдет. "Это длилось очень недолго и из этого ничего не получилось", – заявил Кардл.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.
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