"Темная лошадка": Маркл прогнали с фешен-шоу из-за дикого характера
Детали биографии Меган Маркл раскрыла ведущая популярной программы Wendy Williams Show. Актриса несколько лет назад участвовала в кастинге этого проекта. Будущая жена принца Гарри хотела принять участие в программе в качестве модели, но ей дали от ворот поворот.
"Она пришла к нам, чтобы стать одной из наших моделей. Мы делаем моду, как-то так. Это было до того, как она встретила рыжеволосого Гарри, примерно в конце 2009 – начале 2010 года", – рассказала журналистам ведущая передачи Венди Уильямс.
По словам телеведущей, причиной отказа стал непростой характер Меган Маркл. Венди отметила, что актриса была непредсказуема – это стало явным еще в то время, когда она появилась в другом телевизионном проекте – "Deal or No Deal". Уильямс подчеркнула, что Меган нужна была азартная игра.
О непростом характере Меган Маркл постоянно ходят разговоры и после того, как она стала женой принца Гарри и герцогиней Сассекской – это случилось в 2018 году. Персонал дворца дал ей прозвище "трудная герцогиня", напоминает Daily Express. Венди Уильяис, в свою очередь, назвала герцогиню Сассекскую "темной лошадкой".
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