Принца Гарри отговорили от ухода из семьи
Королевские эксперты напомнили историю, которая чуть не изменила жизнь принца Гарри. Оказывается, задолго до знакомства с американской актрисой Меган Маркл он собирался оставить монаршую семью.
Это было в 2008 году, когда герцог Сассекский служил в Афганистане. Он заявлял, что не хочет "сидеть в Виндзоре" и вообще не очень любит Англию. "Знаете, приятно быть в стороне от прессы и газет", – цитирует принца Гарри Еxpress.co.
Друг принца Роджер Данмор также рассказал о мечтах герцога Сассекского сбежать из королевского дворца. "Однажды он сказал: "Знаете, если бы я мог по-другому, стал бы гидом по сафари в Африке", – поделился приятель Гарри.
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Prince Charles, William and Harry arrived at the Natural History Museum last night. Sir David Attenborough hosted the global launch of of new Netflix series. The eight-part series showcases the planet's most endangered species. #meghanmarkle #meghan #princeharry #princewilliam #princessdiana #royalfamily #royalnews #royalbaby #sussexroyal habitats, starts on Friday.
По мнению биографа Пенни Юнора, в какой-то момент была реальная опасность, что принц Гарри отвернется от королевской жизни и обязанностей. Однако Елизавета II убедила спесивого внука не делать глупостей.
Отметим, что принц Гарри по-прежнему намерен оградить Меган Маркл от излишнего внимания прессы и общества. Он так и не смог справиться с нелюбовью к публичности.
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