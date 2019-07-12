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Шоу-бизнес

Принца Гарри отговорили от ухода из семьи

Принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Герцог Сассекский в свое время хотел держаться подальше от королевской семьи. Однако вовремя внял советам своей мудрой бабушки Елизаветы II.
прочитано 1946 раз

Королевские эксперты напомнили историю, которая чуть не изменила жизнь принца Гарри. Оказывается, задолго до знакомства с американской актрисой Меган Маркл он собирался оставить монаршую семью.

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Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Это было в 2008 году, когда герцог Сассекский служил в Афганистане. Он заявлял, что не хочет "сидеть в Виндзоре" и вообще не очень любит Англию. "Знаете, приятно быть в стороне от прессы и газет", – цитирует принца Гарри Еxpress.co.

Друг принца Роджер Данмор также рассказал о мечтах герцога Сассекского сбежать из королевского дворца. "Однажды он сказал: "Знаете, если бы я мог по-другому, стал бы гидом по сафари в Африке", – поделился приятель Гарри.

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Prince Charles, William and Harry arrived at the Natural History Museum last night. Sir David Attenborough hosted the global launch of of new Netflix series. The eight-part series showcases the planet's most endangered species. #meghanmarkle #meghan #princeharry #princewilliam #princessdiana #royalfamily #royalnews #royalbaby #sussexroyal habitats, starts on Friday.

Публикация от Prince Harry & Meghan Markle (@harryheartsmeghan)


По мнению биографа Пенни Юнора, в какой-то момент была реальная опасность, что принц Гарри отвернется от королевской жизни и обязанностей. Однако Елизавета II убедила спесивого внука не делать глупостей.

Отметим, что принц Гарри по-прежнему намерен оградить Меган Маркл от излишнего внимания прессы и общества. Он так и не смог справиться с нелюбовью к публичности.

Автор: Валерия Нарская12 июля 2019, 10:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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