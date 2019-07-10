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Шоу-бизнес

Маркл впервые вывела в свет двухмесячного сына

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Меган Маркл явилась с двухмесячным сыном Арчи на королевский турнир по поло – и заработала новую порцию критики. Британцам не понравилось, как молодая мама держит ребенка и то, что она держалась поодаль от Миддлтон.
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Меган Маркл поторопилась, выведя ребенка в свет, решили блюстители традиций. Появление герцогини Сассекской с двухмесячным Арчи на руках на благотворительном турнире по поло стало сенсацией. Еще ни один королевский отпрыск не выходил в свет в таком юном возрасте.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Герцоги Сассекский и Кембриджский участвовали в состязании, а Меган Маркл ит Кейт Миддлтон болели за мужей и следили за детьми. Журналисты заметили, что внимание трибун было приковано к детям Кейт. Да и большая часть снимков, появившихся в прессе и соцсетях, демонстрирует герцогиню Кембриджскую, играющую с принцами Луи и Джорджем, а также их сестрой Шарлоттой.

Меган Маркл держалась в отдалении от своих родственников. Ребенка она держала как-то странно, пишет Daily Mail.  "Она что, держит его в первый раз? И почему она надела мешок", "Она будто душит его, пытаясь скрыть лицо", "Почему она не надела на малыша шляпу?", – обсуждают фотографии британцы в соцсетях.

Напомним – в прессу периодически просачиваются слухи о непростых отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Жену принца Гарри обвиняют в тяжелом характере, а супругу принца Уильяма – в зависти к новой родственнице. В соцсетях предполагают, что теперь у молодых мам появится больше тем для обсуждения – и они, наконец, помирятся. 

Автор: Андрей Евлампиев10 июля 2019, 21:55
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