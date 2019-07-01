Внучка Софии Ротару закрутила шашни с богатым иностранцем

Недавно стало известно о бурном романе внучки Софии Ротару – Софии Евдокименко. Избранник девушки оказался довольно состоятельным и влиятельным мужчиной.

Сердце российской модели украл француз Марко Дюменил. Судя по всему, молодой человек без ума от Софии и имеет серьезные намерения.

У завидного жениха собственный бизнес. Он увлекается искусством и много путешествует. Марко разъезжает на дорогих иномарках и регулярно отдыхает на лучших курортах Лазурного побережья.

В последнее время во все поездки он берет с собой возлюбленную. Недавно пара вернулась из Парижа. Потом они посетили Монако и столицу Англии.

К слову, именно в Лондоне состоялась встреча Дюменила с семьей своей избранницы. Конечно, присутствовала и звездная бабушка София Ротару.

У молодых людей явно много общих интересов. Они оба культурно образованные и вместе посещают всевозможные выставки по всему миру.

Однажды Евдокименко делилась с подписчиками своей позицией в отношении брака. "Необязательно петь серенады под балконом и лезть с букетом цветов по пожарной лестнице. Мне важно, чтобы парень был искренним и уверенным в своих словах и поступках. А еще обладал хорошим чувством юмора. Передо мной пример семейного благополучия нескольких поколений, поэтому я подойду к вопросу замужества и рождения детей очень серьезно", – высказалась София.