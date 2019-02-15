"Не тянет": запевшей внучке Ротару сделали компьютерный голос

Внучка легендарной Софии Ротару пробует себя на музыкальном поприще. Девушка презентовала новый трек, который спровоцировал жаркие споры.

Соня Евдокименко опубликовала в Сети свою новую песню Blush. Родственница знаменитости решила взять сценическое имя Sofia Eve. Поддержать начинающую певицу решила бабушка София Ротару. Артистка выложила в личном Instagram, тизер музыкальной композиции, а также поздравила с премьерой.

Меж тем, поклонники Софии Михайловны высказывали свое мнение в комментариях. Кто-то отмечал, что наследница звезды очень талантлива. Другие же отмечали, что при прослушивании создается впечатление, что голос девушки обработан на компьютере. Интернет-обыватели отмечали, что Соне необходимо поучиться у звездной родственницы.

"Девочка очень красивая, но да вокальных данных бабушки...", "Туда же..))) и голос в компьютерной обработке..)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так свежо и интересно❤👍👍👍", "Если честно, на певицу она не тянет😉", "София Михайловна, это просто клево!!! Восхищаюсь Сонечкой !!!", "Вся в Бабушку) будет такой же как Бабушка)", Хороший голос ! Если будет прислушиваться к мнению бабушки ,значит все будет хорошо", – рассуждали интернет-обыватели.

Отметим, что наследница Ротару часто подвергается критике в Интернете. К примеру, недавно она возмутила народ "обнаженным" фото. По правде говоря, на снимке, опубликованным Соней, не было ничего предосудительного. В кадре видны только голые плечи и немного – зона декольте. Однако подписчики Евдокименко оказались весьма консервативными: они посчитали, что даже такими фото красавица позорит свою знаменитую бабушку. Затравленной девушке пришлось удалить этот пост из соцсетей.