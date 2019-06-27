Внучка Ротару шокировала "полуголым" фото
На фото девушка сидит в белом бикини на фоне скал на берегу моря. Ее ноги омывают волны. "Счастливый ребенок! Плавание под дождем заставило меня чувствовать себя эмоционально и духовно заряженной", – поделилась Соня.
Пост набрал бешеное количество лайков – больше 4500. Подписчики начали осыпать юную особу комплиментами. "Класс!", "Моя голубая мечта!", "Супер красиво!", – восхищались фанаты.
Некоторые тоже практиковали подобное в своей жизни. "Плавать в дождь действительно классно", – согласилась с начинающей моделью поклонница.
Всегда среди добрых слов находятся и язвительные комментарии. Этот случай не был исключением.
"А дышать не тяжело было? Так живот втянула", – иронично подметил критик.
Отметим, помимо Сони у звездной Ротару есть еще один внук – Анатолий. Молодому человеку уже 25 лет. Судя по социальным сетям, брат с сестрой отлично ладят между собой и много времени проводят вместе.
Напомним, недавно стало известно, что бабушка Евдокименко София Ротару собралась с выступлением в Россию. Как писали ранее "Дни.ру", исполнительницу не слишком тут ждут.
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