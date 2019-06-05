"Вырос из коротких штанишек": Галкин замахнулся на президентство
Максим Галкин, судя по всему, перерос свое амплуа. Иначе не объяснить его появление в программе "Познер", где юморист решил поговорить на серьезные темы.
"Пока все смеялись над тем, что Галустян в России может пойти по стопам Зеленского на Украине, упустили из виду другого, реального кандидата. Анализируя поведение Максима Галкина за последнее время, лично для меня стало очевидно: ему узко в коротких юмористических штанишках, он задумался о высоком. Зачем юмористу напрашиваться на такую серьезную передачу?" – сказал в интервью "Дни.ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По его мнению, Галкин начинает выстраивать политическую карьеру. Чтобы убедиться в этом, надо немного подождать.
"Можете просто запомнить мои слова и ближе к 2024 году их вспомнить. Я уверен, что лавры Зеленского не дают покоя Галкину, и он по примеру Владимира Александровича чуть более чем за четыре года до президентских выборов решил начать выстраивать свою политическую карьеру. Ему не нужен никакой депутатский мандат – он сделает самую крупную ставку в своей жизни", – отметил Манукян. И добавил: если "большая игра" Максима Галкина увенчается успехом, первой леди страны станет Примадонна.
Максим Галкин стал гостем Владимира Познера в его программе на Первом канале. Ведущий и звездный гость поговорили о политике, цензуре и отношении шоумена к наградам и званиям. Поклонники расхваливают Галкина на все лады. В то же время многие критикуют Познера за приглашение юмориста и даже предсказывают увольнение известного телеведущего.
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