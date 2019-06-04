Масляков выкинул Галкина из жюри КВН за "не те" оценки
Накануне шоумен стал гостем программы "Познер" на Первом канале. Интервью строилось вокруг творчества Максима Галкина и его работы на телевидении. О супруге комика, певице Алле Пугачевой, ведущий шоу Владимир Познер намеренно не спрашивал.
Он поинтересовался, почему Галкин не появляется в жюри КВН, ведь это шоу по жанру очень близко к тому, что делает комик. Максим пояснил, что 18-19 лет назад на записи одного из выпусков Клуба веселых и находчивых случился неприятный эпизод.
"В какой-то момент я не те оценки поставил. Все ставили четверки-пятерки, а я поставил тройку", – признался Максим Галкин. По словам юмориста, в перерыве к нему подошел руководитель КВН Александр Масляков и сказал, что тот поступает опрометчиво, мол, так не принято.
"Я исправился, но с тех пор в жюри КВН меня больше никогда не приглашали", – добавил супруг Аллы Пугачевой. Судя по всему, руководство шоу выкинуло Максима Галкина из состава судей за излишнюю самостоятельность в принятии решений.
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