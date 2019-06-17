Меган Маркл с супругом показали умилительный снимок первенца
На снимке крохотный малыш Арчи с папой. Он цепко схватился за палец отца своей маленькой ручкой.
Кадр посвящен всемирному празднику "День отца". По традиции, он отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. "C Днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому", – подписали фотографию любящие родители.
Многие отметили поразительное сходство новорожденного сына и его папы. "Выглядит так же, как Гарри", – написала поклонница.
Фанаты умилялись снимку малыша. У них он вызывал неподдельную радость. "Это слишком мило для каких-либо слов!", "О, мои звезды, он прекрасен", "Малыш Арчи такой милый пирожок!", – растрогались поданные королевской четы.
Некоторые не упустили момента, чтобы съязвить. Их не остановило даже то, что весь мир отмечает добрый праздник.
"Так что насчет конфиденциальности? Передумали?", – иронично поинтересовался критик.
Отметим, это первое фото, где так хорошо видно лицо мальчика крупным планом. Ранее родители заявили, что не хотят публиковать подобные снимки.
Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя менее, чем полгода после свадьбы, стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся стать родителями.
Поклонники обсуждают новый снимок в микроблоге звезды
Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников
Коллеги осыпали ее комплиментами
Ведущая шокировала публику
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Детей перестали нормально называть
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Загадочные обьекты
Иван Голунов
Где недорого отдохнуть летом?
Милые или дерзкие?
Вынудить мужа изменить
Киркоров vs Майкл Джексон
Срочно!
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Засорились трубы.
Сделать ботокс
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Задержка на пять дней
Как избавиться от мышей?
Работа в женском коллективе
Первые признаки диабета