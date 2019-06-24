Несчастную Маркл затравили за "нечистую кровь"
Меган Маркл обвинили в покушении на чистоту британской расы. Досталось и ее супругу принцу Гарри. По Сети ходят карикатуры, появившиеся на сайте Gab.com, где герцог Сассекский изображен с приставленным к виску пистолетом. Подпись под картинкой гласит: "Еще увидимся, предатель расы".
Авторы карикатуры – двое молодых людей – арестованы. После этого изображения с сайта были удалены, но успели разойтись по Сети.
Большая часть нападок подписчиков сайта, принадлежащего техасскому миллионеру Эндрю Торбе, касается происхождения Меган Маркл – точнее примеси крови потомков темнокожих невольников.
Владелец Gab.com к возмущению британской общественности и официального Лондона относится спокойно. Эндрю Торба категорически отказывается удалять какие-либо из статей, комментариев и изображений. По словам миллионера, он может пойти на это лишь в том случае, если они будут признаны нарушающими законы Соединенных Штатов.
Пока же такого решения нет. Кроме того, зайти на сайт могут лишь зарегистрированные пользователи. А впервые посетившим ресурс открывается страница, на которой сообщается, что это социальная сеть, поддерживающая свободу слова и личности, а также беспрепятственный обмен информацией.
После оскорбительных публикаций о Меган Маркл и принце Гарри в Лондоне неоднократно выступали с требованием закрыть сайт. Британские политики и юристы считают, что его содержание отражает позицию праворадикальных сил, пишет Daily Express.
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