Несчастную Маркл затравили за "нечистую кровь"

Меган Маркл и принц Гарри стали объектами травли. Карикатуры и прямые обвинения появляются на сайте, принадлежащем американскому миллионеру Эндрю Торбе. Удалять расистские и экстремистские материалы владелец сайта отказывается, называя требования Лондона атакой на свободу слова.

Меган Маркл обвинили в покушении на чистоту британской расы. Досталось и ее супругу принцу Гарри. По Сети ходят карикатуры, появившиеся на сайте Gab.com, где герцог Сассекский изображен с приставленным к виску пистолетом. Подпись под картинкой гласит: "Еще увидимся, предатель расы".

Авторы карикатуры – двое молодых людей – арестованы. После этого изображения с сайта были удалены, но успели разойтись по Сети.

Большая часть нападок подписчиков сайта, принадлежащего техасскому миллионеру Эндрю Торбе, касается происхождения Меган Маркл – точнее примеси крови потомков темнокожих невольников.

Владелец Gab.com к возмущению британской общественности и официального Лондона относится спокойно. Эндрю Торба категорически отказывается удалять какие-либо из статей, комментариев и изображений. По словам миллионера, он может пойти на это лишь в том случае, если они будут признаны нарушающими законы Соединенных Штатов.

Пока же такого решения нет. Кроме того, зайти на сайт могут лишь зарегистрированные пользователи. А впервые посетившим ресурс открывается страница, на которой сообщается, что это социальная сеть, поддерживающая свободу слова и личности, а также беспрепятственный обмен информацией.

После оскорбительных публикаций о Меган Маркл и принце Гарри в Лондоне неоднократно выступали с требованием закрыть сайт. Британские политики и юристы считают, что его содержание отражает позицию праворадикальных сил, пишет Daily Express.