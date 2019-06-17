Меган Маркл жестко отчитали на людях
Герцогу Сассекскому пришлось дать несколько указаний жене, чтобы она следовала этикету. В Сети появилась видеозапись, которая показывает, как члены королевской семьи общаются между собой.
В какой-то момент принц Гарри отворачивается от Меган Маркл, чтобы поговорить с кем-то слева от него. Но напряжение нарастает, когда герцогиня Сассекская оборачивается, чтобы подключиться к диалогу. При этом Меган Маркл стоит спиной к СМИ и поклонникам, передает Express.co.uk.
Когда принц Гарри увидел такое поведение жены, то решил ее повоспитывать. Он жестко отчитал Меган Маркл на людях, дав супруге два коротких строгих приказа. Его слова расшифровал специалист чтения по губам.
Сначала герцог Сассекский попросил Меган Маркл повернуться лицом к гостям. Но это не помогло – его супруга продолжила смотреть на Гарри. Тогда он сказал: "Смотри!". Лишь тогда Меган Маркл прислушалась к мужу и повернулась.
Стало известно и то, что ребенок принца Гарри и Меган Маркл будет крещен в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где и его отец. Церемония пройдет в июле.
Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Менее, чем через полгода после свадьбы выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся стать родителями.
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