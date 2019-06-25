Миддлтон заняла кресло Елизаветы II

Кейт Миддлтон сменила Елизавету II на посту патрона Королевского фотографического общества Великобритании. Ее Величество покровительствовала этой организации 67 лет – и вот теперь нашла себе достойную замену.

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии. Мероприятие прошло в лондонском Уоррен Парке. Герцогиня Кембриджская, как сообщили хроникеры, появилась перед участниками в длинном элегантном платье и светло-бежевых эспадрильях на танкетке от бренда Castaner.

37-летняя Кейт Миддлтон фотографией занимается давно и достигла в этом искусстве больших успехов. Работы герцогини часто появляются на официальных страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях. Супруга принца Уильяма во время мастер-класса поделилась своим опытом с юными участниками мероприятия.

Елизавета II была патроном Королевского фотографического общества Великобритании на протяжении 67 лет. Однако буквально накануне мероприятия в Уоррен Парке решила сложить полномочия, назначив вместо себя герцогиню Кембриджскую. Кейт Миддлтон с детства увлекается фотографией, а в Королевском обществе состоит с 2017 года, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее в Сети появилась информация о четвертой беременности Кейт Миддлтон. На скачках Royal Askot 18 июня герцогиня Кембриджская удивила всех странным поведением.Супруга принца Уильяма постоянно держалась за живот, что свойственно женщинам в положении, и часто пыталась прикрыть его сумочкой.

