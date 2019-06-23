Регина Тодоренко ошеломила внезапным заявлением

Регина Тодоренко выложила новый пост в Instagram. Оказалось, в отношениях ведущей и ее супруга Влада Топалова все не так гладко, как казалось на первый взгляд.

На фото пара стоит вместе. У Регины крайне недовольное выражение лица, а ее избранник улыбается и нежно смотрит на нее. "Люблю и ненавижу одновременно", – подписала снимок теледива.

Первым же комментарием поступил вопрос от подписчицы. "Уже ненавижу? Рано", – написала фанатка. Ответ Регины поверг поклонников в шок. "Уже подали на развод", – пояснила она.

И тут начался настоящий коллапс. Фанаты наперебой начали узнавать, что это: правда или шутка. Но некоторые сразу поняли, что это сарказм. "Отличное чувство юмора", – похвалила фолловер.

Следующий комментарий принадлежал известному певцу Сергею Лазареву. "Оооо! Знакомо. Скорпиоша в деле?", – посмеялся артист. Тодоренко ответила, что только он ее и понимает.

Сама идея фотографии многим пришлась по душе. По мнению поклонников, снимок получился живой и контрастный.

"Влад – мужик! Баба бессует, а он спокойно смотрит со стороны и ждет", – отметил внимательный подписчик.

Напомним, недавно Регина Тодоренко приняла участие в новом откровенном проекте. Как писали ранее "Дни.ру", во время съемок звезде пришлось лечь в постель с женатым мужчиной.