У затравленной Чеховой опустились руки

Известной телеведущей часто приходится сталкиваться с резкой критикой в Сети. Анфиса Чехова рассказала, как реагирует на травлю хейтеров в Instagram.

Звезда призналась, что смирилась с реакцией недоброжелателей на свои снимки. Судя по всему, у актрисы уже опустились руки бороться с волной негатива в свой адрес.

Новыми снимками на своей странице в соцсети Анфиса Чехова делится ежедневно. За ее жизнью следят более 1,6 миллиона человек. О том, какие сообщения она получила в "личку" после одной из фотографий, телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.

"Ой, чего я только не читаю в директ, после моих сторис с фотосессий @by.che.dress. И толстая я, и чересчур худая, и "как девочка" и "старуха". Милая, добрая, душевная и "кобыла"", – поделилась Анфиса Чехова. "Решила позволить директным анонимистам (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) выйти из тьмы на свет! Пишите здесь свои соображения обо мне!", – призвала знаменитость.

Поклонники попросили любимую телеведущую не реагировать на недоброжелателей. Кроме того, Анфиса Чехова опубликовала фотографию в синем джинсовом платье и подчеркнула, что на снимке нет ни капли фотошопа.

Напомним, что Анфиса Чехова помимо фотографий и видео любит публиковать в Instagram стихи собственного сочинения. Как правило, они находит море положительных откликов среди пользователей соцсети.