Влад Топалов разбился в ДТП в Москве
Влад Топалов попал в серьезное ДТП на трассе в Москве. Инцидент произошел 2 мая – с утра пораньше певец решил отправиться на службу в церковь, но после посещения храма с ним произошло несчастье.
По словам самого Топалова, в него врезался мужчина-пенсионер, которого попытался подрезать другой водитель. Экс-солист группы Smash утверждает, что ехал со скоростью 115 километров в час, она является максимально допустимой для того участка. Поэтом певец уверен, что он в аварии не виноват.
"Пенсионера подрезали, у него не было выбора. Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт, который будет стоить прилично", – пишет артист.
Топалов добавил, что пожилой мужчина находился в таком шоке, что даже не мог заполнить документы. Пришлось ждать сотрудников ДПС. Певец подчеркнул, что ни в чем не обвиняет мужчину, напротив – сочувствует ему, так как он три года назад потерял сына и теперь воспитывает дочь и помогает внукам.
"Он рассказывал это со слезами на глазах. Как злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались, ведь все бывает. Слава Богу, что все живы и здоровы", – сообщил экс-солист группы Smash.
Уладив все формальности, Влад Топалов собрал чемоданы и улетел к жене и "маленькому пельменю" (так ласково певец называет сына), которые несколько дней уехали в Турции.
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