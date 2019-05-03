Влад Топалов разбился в ДТП в Москве

Влад Топалов решил отправиться на службу утром в церковь. Однако после посещения храма с певцом случилось несчастье.

Влад Топалов попал в серьезное ДТП на трассе в Москве. Инцидент произошел 2 мая – с утра пораньше певец решил отправиться на службу в церковь, но после посещения храма с ним произошло несчастье.

По словам самого Топалова, в него врезался мужчина-пенсионер, которого попытался подрезать другой водитель. Экс-солист группы Smash утверждает, что ехал со скоростью 115 километров в час, она является максимально допустимой для того участка. Поэтом певец уверен, что он в аварии не виноват.

"Пенсионера подрезали, у него не было выбора. Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт, который будет стоить прилично", – пишет артист.

Топалов добавил, что пожилой мужчина находился в таком шоке, что даже не мог заполнить документы. Пришлось ждать сотрудников ДПС. Певец подчеркнул, что ни в чем не обвиняет мужчину, напротив – сочувствует ему, так как он три года назад потерял сына и теперь воспитывает дочь и помогает внукам.

"Он рассказывал это со слезами на глазах. Как злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались, ведь все бывает. Слава Богу, что все живы и здоровы", – сообщил экс-солист группы Smash.

Уладив все формальности, Влад Топалов собрал чемоданы и улетел к жене и "маленькому пельменю" (так ласково певец называет сына), которые несколько дней уехали в Турции.