"Мило и смело": Топалов поразил "постельным" видео с Тодоренко
Исполнитель удивил и растрогал пользователей соцсети такой откровенностью. Влад Топалов пожаловался на вынужденные ранние подъемы из-за маленького ребенка. По его словам, их сын Миша просыпается в пять часов утра.
"Дети – цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром!" – подписал Влад Топалов ролик. Фолловеры написали, что тоже испытывают подобные чувства из-за своих детей.
Кроме того, многие отметили, что звездная пара – довольно смелая, если выставляет на всеобщее обозрение подобные видео из спальни. Некоторые пришли в недоумение, кто снимает Топалова и Тодоренко в таком виде.
"Как же это мило и смело – показать тысячам людей свое интимное, можно сказать, семейное счастливое время утра, когда ты проснулся, рядом все милые, сонные… И малыш… Это так здорово, обезоруживает такая искренность и даже смелость", "Идеальная картина", "Регина так мне нравится. Очень естественная", "Это очень мило и круто", "Настоящие!", "Простые такие, обычные. Счастья вам", "У меня одной возник вопрос: кто снимает это видео?" – высказались поклонники Влада Топалова и Регины Тодоренко.
Отметим, в ролике можно увидеть, что видео снимал сам Влад Топалов на фронтальную камеру смартфона. К слову, певец частенько балует своих фанатов откровенными семейными кадрами. Ранее он снял своих жену и сынишку спящими в автомобиле. Однако фото вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые посчитали, что снимать спящих людей и выставлять на всеобщее обозрение недопустимо.
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