По стопам Берковой: Чехова шокировала откровенным признанием
Анфиса Чехова на все вопросы отвечала с юмором. Так что понять сразу, подтверждает телезвезда слух о себе или нет, было не так уж легко.
В частности, поклонники задали вполне ожидаемый вопрос. Популярная телеведущая и актриса знаменита своим провокационным образом, который создала в телешоу "Секс с Анфисой Чеховой". А, может, звезда в юности снималась в порно? – поинтересовались фанаты.
Звезда ответила утвердительно. И добавила, что ее девичья фамилия – Беркова. Большинство пользователей Анфисе Чеховой почему-то не поверили.
Спросили телеведущую и о причинах краха ее брака с актером Гурамом Баблишвили. По слухам, это произошло из-за пристрастия Анфисы Чеховой к диетам и чисткам организма. Звезда тут же ответила, что во времена замужества все дни проводила на унитазе, а все ночи – у холодильника. Потому муж и сбежал от такой красавицы.
Но все же поклонники решили развить тему – ведь поговаривали еще, что причиной развода стали отношения Баблишвили на стороне. Рассказывали, что артист завел в Грузии вторую семью. Однако и тут любителей посплетничать ждало разочарование – Анфиса Чехова эти домыслы опровергла.
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