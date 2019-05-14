По стопам Берковой: Чехова шокировала откровенным признанием

Анфиса Чехова шокировала подписчиков откровенными признаниями. Телеведущая играла с поклонниками в игру "Вопрос-ответ" в Stories своего микроблога. К примеру, они узнали, что Чехова снималась в фильмах для взрослых.

Анфиса Чехова на все вопросы отвечала с юмором. Так что понять сразу, подтверждает телезвезда слух о себе или нет, было не так уж легко.

В частности, поклонники задали вполне ожидаемый вопрос. Популярная телеведущая и актриса знаменита своим провокационным образом, который создала в телешоу "Секс с Анфисой Чеховой". А, может, звезда в юности снималась в порно? – поинтересовались фанаты.

Звезда ответила утвердительно. И добавила, что ее девичья фамилия – Беркова. Большинство пользователей Анфисе Чеховой почему-то не поверили.

Спросили телеведущую и о причинах краха ее брака с актером Гурамом Баблишвили. По слухам, это произошло из-за пристрастия Анфисы Чеховой к диетам и чисткам организма. Звезда тут же ответила, что во времена замужества все дни проводила на унитазе, а все ночи – у холодильника. Потому муж и сбежал от такой красавицы.

Но все же поклонники решили развить тему – ведь поговаривали еще, что причиной развода стали отношения Баблишвили на стороне. Рассказывали, что артист завел в Грузии вторую семью. Однако и тут любителей посплетничать ждало разочарование – Анфиса Чехова эти домыслы опровергла.