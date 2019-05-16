"Полная чушь!": Лазарев взорвался из-за скандала на "Евровидении"

Уже через несколько часов певец представит нашу страну на международном музыкальном конкурсе. Перед полуфиналом "Евровидения-2019" Сергей Лазарев решил расставить все точки над i.

Вокруг "Евровидения" в этом году разыгралось много страстей. Одна из скандальных историй связана с информацией о некоем фантастическом бюджете, якобы потраченном на музыкальный конкурс.

Кроме того, в Сети ходили слухи о том, что Сергей Лазарев сам оплатил поездку на "Евровидение-2019". Артист решил раз и навсегда развеять все домыслы по этому поводу. Он признался, что тоже слышал о каких-то баснословных суммах.

"Все это полная чушь. Те суммы, которые называются, чуть ли не два с половиной миллиона долларов – это все полная чушь, не слушайте это", – взорвался негодованием в интервью Super.ru Сергей Лазарев. При этом исполнитель признался, что из-за ограниченного бюджета действительно за некоторые вещи заплатил сам.

Певец отметил, что если хотел сделать что-то дополнительное в своем номере, то оплачивал это из своих денег. "Большая часть клипа была оплачена мной, некоторые моменты, связанные со сценой, репетиционные моменты", – пояснил Сергей Лазарев.

Напомним, что Сергею Лазареву предстоит выйти к зрителям 16 мая в 22:00 мск под номером 13. Для выступления певец выбрал лирическую композицию Scream. "Евровидение-2019" проходит в Израиле.