"Полная чушь!": Лазарев взорвался из-за скандала на "Евровидении"
Вокруг "Евровидения" в этом году разыгралось много страстей. Одна из скандальных историй связана с информацией о некоем фантастическом бюджете, якобы потраченном на музыкальный конкурс.
Кроме того, в Сети ходили слухи о том, что Сергей Лазарев сам оплатил поездку на "Евровидение-2019". Артист решил раз и навсегда развеять все домыслы по этому поводу. Он признался, что тоже слышал о каких-то баснословных суммах.
"Все это полная чушь. Те суммы, которые называются, чуть ли не два с половиной миллиона долларов – это все полная чушь, не слушайте это", – взорвался негодованием в интервью Super.ru Сергей Лазарев. При этом исполнитель признался, что из-за ограниченного бюджета действительно за некоторые вещи заплатил сам.
Певец отметил, что если хотел сделать что-то дополнительное в своем номере, то оплачивал это из своих денег. "Большая часть клипа была оплачена мной, некоторые моменты, связанные со сценой, репетиционные моменты", – пояснил Сергей Лазарев.
Напомним, что Сергею Лазареву предстоит выйти к зрителям 16 мая в 22:00 мск под номером 13. Для выступления певец выбрал лирическую композицию Scream. "Евровидение-2019" проходит в Израиле.
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