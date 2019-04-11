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Ужасные кадры нападения медведя на Запашного

Эдгард Запашный. Фото: www.globallookpress.com
Эдгард Запашный стал жертвой агрессивного медведя. Хищник оказался в кабинете директора цирка. Брат дрессировщика Аскольд Запашный сбежал с места происшествия.
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Видео с подписью "На меня напал медведь!" появилось в Instagram  Эдгарда Запашного и всполошило поклонников известного дрессировщика. Но вскоре они вздохнули с облегчением: выяснилось, что директор Большого московского цирка разыграл подписчиков.

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Медведь в кадре действительно присутствует. Сначала Запашный снимает репетицию, выступая в качестве оператора. Когда Эдгард переводит объектив себе под ноги, видно, что рядом с дрессировщиком на полу сидит крошечный медвежонок. Лапы у грозного хищника разъезжаются, но он не отпускает шнурков ботинок Запашного, пишет Teleprogramma pro.

На следующем видео медвежонок оккупировал кабинет директора цирка. Эдгард утверждает, что зверь пытается занять его место. Если это не получится сегодня, хозяин тайги повторит свою попытку чуть позже, когда подрастет. Дрессировщик говорит, что это очень опасный инцидент.

Далее выясняется, что двухмесячный хищник, у которого еще не прорезались зубы, привел с собой брата. А брат Эдгарда Запашного, Аскольд, сбежал при виде такой угрозы. Два медведя пытаются зализать дрессировщика до смерти.

Подписчики поддержали шутливый тон Эдгарда Запашного, признав, что это самое ужасное нападение медведя на человека, которое им когда-либо приходилось видеть. И призвали артиста впредь быть осторожнее при обращении с такими опасными хищниками.

Автор: Андрей Евлампиев11 апреля 2019, 15:43
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Запашный целуется со львом

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