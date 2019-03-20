Россияне заклевали госпитализированную Беркову
Экс-участница "Дома-2" предложила подписчикам порассуждать о проблемах в сексе. "Эякуляция без оргазма, или как такое возможно?!.. Мужчины, признавайтесь, с вами случались такие ситуации…?" – написала Елена Беркова. При этом она подробнейшим образом развила данную тему.
Народ заклевал порнозвезду за такую публикацию. "Какой оргазм, какая эякуляция? Лена, Пост идет Великий, ты же в прорубь окунулась на Крещение, окстись!", "О ребенке лучше бы думала... чмо", – накинулись на 34-летнюю знаменитость фолловеры. Однако странно, что они не были готовы увидеть подобные посты на странице Елены Берковой.
Справедливости ради стоит отметить, что большинство комментаторов не были столь критичны и справились о здоровье артистки кино для взрослых. Они поинтересовались, что случилось с Еленой Берковой, почему она попала в больницу и как чувствует себя сейчас.
Ранее пиар-директор порноактрисы Максим Клименко сообщил, что девушка госпитализирована из-за того, что у нее случился обморок. Он предположил, что причиной могло стать переутомление. Мужчина отметил, что в последнее время Елена Беркова работала по 15 часов.
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