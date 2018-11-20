Елена Беркова договорилась о продаже своей вагины

Порнозвезда и экс-участница телевизионного шоу "Дом-2" Елена Беркова давно забросила "клубничку" и перебралась на большие экраны. 29 ноября 2018 года в широкий прокат выходит российская комедия "Все или ничего" режиссера Дмитрия Суворова, одну из ролей в которой исполнила звезда фильмов для взрослых. О своей героине, настоящих русских мачо, многочисленных женихах и ... продаже собственной вагины Беркова откровенно рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру.



В прокат выходит фильм "Все или ничего" с вашим участием. О чем он и кто ваша героиня?

Это современная криминальная комедия о том, как три менеджера объединяются против злостного босса и решают его ограбить. Моя героиня юная провинциалка, взаимодействующая с главными персонажами с высоты своего понимания и взгляда "из погреба". Крутое приятное легкое кино, которое стоит смотреть, чтобы расслабиться, вдоволь похохотать и даже сопереживать героям, окунувшись в пучину их перипетий.

Насколько органичен для вас образ героини? Легко ли далась эта роль?

Моя героиня – развивающаяся личность, и у нее есть своя логика отношения с мужчинами, хотя, конечно, непросто, сохраняя такую непосредственность взаимодействовать с внешним миром. Роль мне далась без особых затруднений, поскольку основным партнером был мой тогда еще супруг, а опыт совместных съемок у нас уже имелся. Так что взаимодействие было вполне комфортным.

Актерский состав картины впечатляет – тут такие имена как Юрий Стоянов, Владимир Епифанцев, Сергей Бурунов, Артур Смольянинов. Как вы чувствовали себя на съемочной площадке, среди этих "настоящих русских мачо"?

О, да! Приятнее рабочей атмосферы и не придумаешь! Конечно, рядом с такими людьми заряжаешься энергией с избытком! Я люблю талантливых людей и благодарна за возможность поработать с такими личностями и оказанное мне доверие поработать в этом проекте. Мы можем не помнить, во что были одеты или о чем говорили с людьми, но мы всегда помним, как мы себя рядом с ними чувствовали. Так вот эти ощущения я запомню навсегда.

Кроме съемок в этом фильме, какими проектами вы занимаетесь?

Всегда много проектов в процессе реализации. Какие-то теряются, какие-то вырастают во что-то. Я вернулась к музыке – сейчас готовим новый проект к выпуску, снимаем клип, еще я гастролирую с собственным шоу. Из последнего снялась у Алексея Пантелеева в новом проекте "Бицуха" (до этого снималась у него с Дмитрием Нагиевым в фильме "Территория Джа"). Сейчас в процессе заключения договора с крупной косметической компанией, также открыта франшиза моего секс-шопа и мы уже выпустили мою брендированную вагину.

Если можно, несколько вопросов о личном. Вы сейчас вновь в роли завидной невесты – после недавнего расставания с Андреем Стояновым. Кандидаты в женихи, наверное, выстроились в очередь? Наметился ли уже фаворит в битве за ваше внимание?

Без всякого кокетства скажу - так и есть. В этой области жизнь кипит как никогда. То ли я повзрослела, то ли похорошела. Мне, кажется, это все из-за нового цвета волос (смеется). И мне роль "блонды" оказалась очень симпатична, хотя это последнее состояние, в котором я могла себя представить. Но, как только я вышла из салона, ко мне подошел мужчина и подарил букет роз. Я спросила: от кого? Он ответил, что просто так. И уехал! Думаю, у него просто девушка на свидание не пришла, но это было очень приятной неожиданностью и даже неким знаком начала новой жизни.

На счет фаворита – я б его так не назвала. Он просто победитель по жизни, и между нами просто какая-то магия, сопротивляться которой мы не в силах. Да и зачем? Я наполнена чувствами и счастлива безусловно, такой гармонии, как в данный период жизни я еще не испытывала.

Как складываются у вас отношения с сыном Евгением? Много ли времени удается ему уделять – при таком напряженном графике?

Отношения у нас прекрасные, не без возникающих вопросов, но мы в доверительном диалоге. Времени для близких всегда недостаточно, так как все время хочется больше. Но достаточно, чтоб сохранять наш общий мирок в гармонии.

У Евгения есть планы на будущее? Или он следует плану, составленному мамой?

Планами это назвать пока сложно, они у него меняются, но мы стараемся развивать и сообразительность, и тело, и дух. Наблюдаем за его расположенностью к наукам и другим направлениям, двигаемся в эту сторону. Нет однозначного ответа, чье это решение. Наверное, семейного совета.

Как поддерживаете такую идеальную форму? Спорт, диеты?

Спасибо, конечно, но всегда есть над чем работать. Обобщу: активный образ жизни, и, главное, хорошее настроение! Я, например, худею, когда счастлива.

Если бы нам удалось заглянуть в ваш "Ежедневник", что бы мы там увидели? Каков распорядок дня Елены Берковой?

О-хо-хо! Иногда это по два часа сна несколько дней подряд, но я очень стараюсь уделять этому аспекту больше времени. Просыпаюсь, пью кофе и убегаю. Встречи, съемки, всегда куда-то надо заехать. Список дел с восклицательным знаком огромный, что-то успеваю, остальное опять переносится. Но на выходные у нас обязательно запланирован какой-нибудь досуг – театр, спа, бассейн, баня, музеи, приключения. По возможности стараемся объять необъятное и уделить внимание всем областям жизни.