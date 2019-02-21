Редкое архивное фото Орбакайте и Преснякова появилось в Сети

Леонид Агутин уже много лет дружит с Владимиром Пресняковым. Популярный исполнитель выложил старое фото, на котором запечатлен с приятелем и его тогдашней возлюбленной, певицей Кристиной Орбакайте.

По всей видимости, приступ ностальгии сразил Леонида Агутина, опубликовавшего на своей официальной страничке в социальной сети Instagram редкий архивный снимок с коллегами – Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым. "Как мы 20 с лишним лет назад пробовали заглянуть в будущее...)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Леонид Агутин.

На фото певец запечатлен с округлившимися то ли от удивления, то ли от ужаса глазами, его друга Владимира Преснякова поймали с жалобным выражением лица, и только Кристина Орбакайте не продемонстрировала эмоций. Тем не менее, певица прокомментировала опубликованный Леонидом Агутиным кадр. "Удивительно, но на днях я тоже перебирала старые фото и наткнулась именно на это, залипла в воспоминаниях", – призналась артистка.

Владимир Пресняков тоже не оставил без внимания снимок. "Да актеры из нас были еще те", – написал он. Певица Жасмин отпустила комплимент всем троим: "Какие красивые". А автор-песенник Игорь Николаев поинтересовался: "Ну и что вы увидели?)" Правда, ни Леонид Агутин, ни Владимир Пресняков, ни Кристина Орбакайте ему пока не ответили.

Зато свои версии выдвинули многочисленные подписчики. "Какие вы классные на фото. Такие молодые и зеленые🤣 А жизнь то пошла по ровной прямо. Конечно были разные моменты в жизни. Но пока то все прекрасно. Любим Вас, всех твоих", "они увидели фильм "Джордж из джунглей" и удивились когда это Владимир успел там сняться", "Понятно что – курс валют..", "Леонида будущее ужаснуло, Владимира расстроило, и только Кристина решила не сдаваться))))", "наверное цены на бензин", – прокомментировали интернет-пользователи.